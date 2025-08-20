Vincitori
SuperEnalotto premia Uggiate-Trevano: vinti 132.347€
A Uggiate-Trevano (CO) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
20 Agosto 2025
Giocata vincente🏆
📍 Uggiate-Trevano (CO)
📅 cc. n° 132 di martedì 19/08/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Bar in Vittorio Veneto, 12
Combinazione vincente
Jolly
SuperStar
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 132 di martedì 19 agosto è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 132.347,93€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 19 agosto ha assegnato 324.350 vincite.