Vincitori

SuperEnalotto premia Uggiate-Trevano: vinti 132.347€

A Uggiate-Trevano (CO) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

where_to_vote Milano
|
date_range
20 Agosto 2025
Giocata vincente

🏆

📍 Uggiate-Trevano (CO)
📅 cc. n° 132 di martedì 19/08/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Bar in Vittorio Veneto, 12

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 132 di martedì 19 agosto è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 132.347,93€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 19 agosto ha assegnato 324.350 vincite. 

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

Scopri dove giocare a SuperEnalotto

online
App
ricevitoria
