Jackpot SuperEnalotto: È RECORD!

SuperEnalotto: il re dei Jackpot vale oltre 210 milioni

La domanda che tutti si pongono è una: cosa potrei farci con un montepremi così?

SuperEnalotto anche questa settimana ci fa sognare ad occhi aperti e con il suo Jackpot da oltre 210 milioni lascia tutti sulle spine. Si tratta del Jackpot più alto nella storia del gioco messo in palio in un singolo concorso. La prossima estrazione avverrà il 26 maggio 2022. In attesa di scoprire se i propri numeri sono davvero quelli giusti e in grado di cambiare il proprio destino, una vocina si chiede: ma cosa potrei mai fare con un premio così ricco? Ecco una lista con alcune delle cose più costose al mondo: Per chi ama viaggiare non mancano località ed esperienze dal costo proibitivo, ma con un Jackpot così nulla è impossibile! Come dormire nel bel mezzo della savana. Tra i viaggi più lussuosi (e costosi) infatti troviamo il safari da un milione di dollari chiamato: “Journey to Nature’s Edge” offerto da Natural World Safaris. Il viaggio comprende l’esplorazione di diversi paesi alla scoperta delle specie animali alloggiando in un accampamento lussuosissimo stile Paperon de Paperoni. Se invece sei tipo da albergo perché non prendere in considerazione un soggiorno al Grand Hyatt Cannes: vanta 409 camere in pieno stile Riviera Francese, ormai che sei lì, che fai non prendi la Penthouse? Infondo costa solo 53 mila euro a notte. Con un budget da 210milioni sei coperto per circa 3.962 notti Per tutti coloro che hanno fatto proprio il detto “un diamante è per sempre” sappiate che tra le gemme più preziose troviamo i diamanti rosa. Un 5 carati alla modica cifra di 46 milioni di dollari potrebbe essere la scelta giusta! Una proposta per chi ama i motori ruggenti: perché non scegliere una delle auto più iconiche al mondo? La Rolls-Royce, nel modello Boat Tail ha un costo che si aggira sui 28 milioni di euro. In Italia la pizza è un must, ma che gusto scegliere? La “Luigi XIII”, presentata al World Pizza Day 2022 è la pizza più cara al mondo e costa 8.300 €. Hai voglia di pizza tutte le sere per un anno? Niente paura! investendo circa 3.029.500 € puoi mangiare la Luigi XIII tutti i giorni se ti va! Per accompagnare una pizza d’eccezione naturalmente ci vuole un vino di contrordine: un Bordeaux Cheval Blanc del 1947 costa solo 225 mila euro! Se desideri attirare l’attenzione ti proponiamo un oggettino piccolo ma di grande effetto, un accendino in oro massiccio da ben 18 carati del valore di 9.000 euro. Con 209 milioni arrivi a comprarne 23.333 circa. Se invece hai nostalgia dei cari anni 90’ ed eri anche tu un patito dei Pokémon puoi acquistare a poche migliaia di euro, delle carte da gioco rarissime che valgono una vera fortuna. Un esempio? La carta di gioco di Crystal Charizard venduta alla modica cifra di 20.000 dollari. Se invece non puoi fare a meno di dare nell’occhio anche mentre svolgi il tuo lavoro perché non utilizzare un mouse ricoperto interamente di Swarowski? Il costo può arrivare a 34mila dollari. Non ti resta che scegliere il colore che preferisci. E ovviamente per chi non può rinunciare a riposare su materassi comodi e fare sogni beati esiste il letto magnetico fluttuante ideato dall’architetto Janjaap Ruijssenaars, valore? 1,6 milioni di dollari ma proverai il brivido di sfidare la forza di gravità. E se non dovessero fare al caso tuo viaggi extra lusso, brillanti e auto da vip cosa comprare? Con un budget così non c’è limite all’immaginazione! Prova a realizzare i tuoi sogni nel cassetto tentando la fortuna nella prossima estrazione del 26 maggio. Per mettere in gioco i tuoi numeri fortunati recati in ricevitoria, online o da mobile. Scopri dove cliccando qui Buona fortuna