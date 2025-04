SuperEnalotto: posticipi estrazioni 25 aprile



In occasione della festa della Liberazione, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi: N°66 di venerdì 25 aprile a sabato 26 aprile 2025 N°67 di sabato 26 aprile a lunedì 28 aprile 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.