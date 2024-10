SuperEnalotto: posticipi estrazioni Ognissanti

Riprende la quarta estrazione di SuperEnalotto



Dal 12 gennaio, per tutti i venerdì del 2024, torna l’estrazione aggiuntiva di SuperEnalotto a sostegno del Fondo per le emergenze nazionali. ​​ Per contribuire basta partecipare ai Concorsi speciali SuperEnalotto del venerdì con le stesse modalità delle tradizionali estrazioni settimanali del martedì, giovedì e sabato. ​ È già possibile farlo abbonandosi in 2 modalità, scegliendo se mettere in gioco i tuoi numeri:​ fino a 15 concorsi consecutivi, con pagamento anticipato;​ per tutti i concorsi compresi nei 90 giorni dall’attivazione, l’importo viene scalato dal conto di gioco di volta in volta, estrazione dopo estrazione. ​​ Puoi partecipare giocando in Ricevitoria, da App o Online.​ Da oltre 25 anni SuperEnalotto è vicino agli italiani, sostenendone i sogni e contribuendo concretamente alla loro realizzazione.