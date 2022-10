Numeri vincenti del SuperEnalotto del 1° ottobre 2022

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 24 settembre 2022

Fumata nera per il Jackpot da record: l’Italia del SuperEnalotto continua a sognare il montepremi milionario.

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, sabato 24 settembre 2022, non trova un vincitore per il Jackpot da urlo quindi, il ricco montepremi continua a crescere. Questa è la combinazione vincente del centoquindicesimo concorso dell’anno del SuperEnalotto: 19, 26, 35, 44, 49, 65, Jolly 24, SuperStar 32. L’estrazione di questo sabato non ha visto nessun giocatore vincere il premio di prima categoria in palio per chi riesce nell’impresa di indovinare la sestina vincente. Sono ben 18 i fortunati che, centrando il '5', totalizzano un premio da 17.588,15 euro ciascuno. Nessuno ha centrato invece il '5+1' e il '5 Stella'. Tra le vincite di premi secondari, invece, registriamo quelle di 4 giocatori che con il '4 Stella' si accaparrano un tesoretto da 32.269 euro ognuno. Si accede alla categoria di vincita 4 Stella giocando il numero SuperStar. Sai anche come si gioca il SuperStar? SuperStar è un numero extra che può essere abbinato alla giocata tradizionale per aumentare le probabilità di vincita. Con SuperStar, oltre alle normali categorie del SuperEnalotto, ne hai a disposizione anche altre e vinci anche se fai 1 o 0. Jackpot del prossimo concorso SuperEnalotto Il Jackpot del SuperEnalotto continua la sua ascesa verso il record di montepremi più alto della storia del concorso. Chissà se la fortuna busserà alla porta di un giocatore al prossimo concorso, previsto per martedì 27 settembre 2022, quando in palio ci saranno 278.300.000 di euro. Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 116 del SuperEnalotto? Scegliete se partecipare in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.