Numeri vincenti del SuperEnalotto del 10 novembre 2022

Numeri vincenti del SuperEnalotto dell'8 novembre 2022

In attesa della cifra più alta mai raggiunta dalla storia del concorso, il SuperEnalotto sfonda un altro record: superati i 300 milioni di jackpot.

Primato dopo primato, il gioco del SuperEnalotto sta avendo una portata storica. Oltre ad essere il lasso di tempo più lungo tra un jackpot e un altro (aspettiamo il punto ‘6’ da 18 mesi!), si tratta della cifra in palio più alta d’Europa. Questa è la combinazione vincente del concorso numero 134 del SuperEnalotto di martedì 8 novembre 2022: 15, 31, 33, 44, 46, 73, Jolly 79, SuperStar 3. Sono otto i fortunati che, centrando il '5', totalizzano un premio da 40.567,89 euro ciascuno. Mentre in quattro giocatori centrano il '4 Stella' da 40.625 euro. Nessuno ha indovinato la combinazione per il '5 Stella' o il '5+1'. Come si gioca al SuperEnalotto? Sai come funziona il numero SuperStar? SuperStar è un gioco extra che può essere abbinato alla giocata tradizionale per aumentare le probabilità di vincita. Con SuperStar, oltre alle normali categorie del SuperEnalotto, ne hai a disposizione anche altre e vinci anche se fai 1 o 0. Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso SuperEnalotto? Il prossimo appuntamento con il SuperEnalotto è previsto per giovedì 10 novembre 2022, quando in palio ci saranno 304.100.000 di euro. Scegliete se partecipare in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.