Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 11 agosto 2022

Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 6 agosto 2022

Due fortunati giocatori hanno centrato la combinazione ‘5’ nell'estrazione della lotteria SuperEnalotto di oggi.

La combinazione vincente del concorso numero 94 del 6 agosto è: 1, 21, 29, 40, 42, 58, Jolly 25, SuperStar 70. I due fortunati arrivano dal Veneto, precisamente da Padova e da Cortina d’Ampezzo. Per loro un premio di 136.259,58 euro. Le vincite sono state realizzate con Quick Pick e schedina a 5 pannelli. Sapete come si gioca la schedina Quick Pick? Si tratta di uno dei metodi di gioco del SuperEnalotto più gettonati. Con il Quick Pick giocare a SuperEnalotto è un gioco da ragazzi: il terminale decide i numeri per la tua schedina, scegliendo casualmente i numeri delle tue combinazioni. Bene anche per i 5 giocatori che stasera hanno indovinato il ‘4 Stella’. Il premio riservato alle schedine che hanno centrato 4 numeri estratti più un numero SuperStar in questa estrazione ammonta a 39.240 euro ciascuno. A quanto ammonta il Jackpot per il prossimo concorso SuperEnalotto Non è stato realizzato nessun ‘6’ nell'estrazione di questo sabato di inizio agosto, dunque i milioni di euro del jackpot più alto d'Europa diventeranno 250.400.000 di euro per la prossima estrazione di martedì 8 agosto 2021. Chi vuole provare a mettersi in gioco per vincere il montepremi dei record, può tentare la fortuna giocando una schedina presso tutte le Ricevitorie abilitate, direttamente online sui siti autorizzati o tramite app ufficiale SuperEnalotto per dispositivi mobili, tablet e smartphone.