Numeri vincenti del SuperEnalotto del 17 dicembre 2022

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 10 dicembre 2022

Mentre le combinazioni '5' e '4 Stella' distribuiscono molti premi, si fanno ancora attendere i festeggiamenti per il Jackpot, che ha ormai largamente superato i trecento milioni di euro.

Riponete le bottiglie di spumante in frigo: non è ancora il momento di aprirle per festeggiare la vincita milionaria del punto ‘6’ del SuperEnalotto. Nessuno ha centrato la sestina che fa sognare tutti, ma sono in tanti a festeggiare per i numerosi premi assegnati nelle altre categorie di vincita. In 11 totalizzano la bellezza di 37.633,30 euro, indovinando cinque numeri su sei. Anche il ‘4 Stella’ regala un bel gruzzoletto a ben 12 giocatori che, centrando quattro dei numeri estratti ed il numero Superstar, si portano invece a casa 38.519 euro ciascuno. Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi: 29, 50, 55, 56, 76, 81, Jolly 9, SuperStar 47. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso numero 148 del SuperEnalotto? Scegli se partecipare in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sull'App ufficiale del SuperEnalotto e gioca i tuoi numeri fortunati. Il prossimo concorso è in programma per lunedì 12 dicembre 2022. Per quella data il Jackpot raggiungerà quota 325.2 milioni di euro! Ti ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.