Numeri vincenti del SuperEnalotto del 29 novembre 2022

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 24 novembre 2022

In tantissimi vincono i premi minori, ma anche questa volta nessuno indovina la sestina vincente, quindi il Jackpot vola oltre i 315 milioni di euro.

Il 141esimo concorso del SuperEnalotto del 2022 non trova un vincitore per l'incredibile Jackpot in palio. Mentre il prossimo milionario italiano si nasconde ancora tra i giocatori di SuperEnalotto, il ricco montepremi continua a crescere, raggiungendo cifre mai viste prima. Questa è la combinazione vincente del concorso odierno: 25, 58, 66, 78, 81, 88, Jolly 76, SuperStar 3. L’estrazione di questa sera non ha visto nessun giocatore riuscire nell’impresa di indovinare la sestina vincente. Sono ben sette invece i fortunati che, centrando il '5', totalizzano un premio da 43.256,20 euro ciascuno. Nessuno ha centrato invece il il '5 Stella' o il '5+1'. Tra le altre vincite degne di nota, registriamo quelle di otto giocatori che con il '4 Stella' si accaparrano un tesoretto da 38.417 euro ognuno. Jackpot del prossimo concorso SuperEnalotto Il Jackpot del SuperEnalotto continua la sua ascesa verso cifre esorbitanti. Vedremo se la fortuna busserà alla porta di un giocatore entro Natale o dovrà passare più tempo. Il prossimo appuntamento con il SuperEnalotto comunque è previsto per sabato 26 novembre 2022, quando in palio ci saranno 315.700.000 di euro. Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 142 del SuperEnalotto? Scegliete se partecipare in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.