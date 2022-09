Numeri vincenti del SuperEnalotto del 6 settembre 2022

Il Jackpot record del SuperEnalotto continua a tardare? Poco male: mentre il premio continua a crescere, 14 giocatori portano a casa un bel gruzzoletto grazie ai premi minori.

I milioni in palio del SuperEnalotto fanno gola a tantissimi giocatori, che ogni martedì, giovedì e sabato tentano di arricchirsi cercando di indovinare l’esatta sestina estratta. Il punto ‘6’ non si vede da maggio 2021, quando 156 milioni di euro finirono nelle tasche di un fortunato giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Da oltre un anno, il jackpot del SuperEnalotto continua a sfuggire e quindi a crescere. Volete sapere a quanto ammonta il montepremi in palio per il prossimo punto ‘6’? Ben 267.6 milioni di euro, una cifra in grado di cambiare per sempre la vita di chi la riceve. Scopri i numeri vincenti di oggi, giovedì 6 settembre 2022. Di seguito la sestina estratta nel concorso numero 107 del SuperEnalotto: 11, 13, 19, 34, 49, 52, Jolly 37, SuperStar 27. Le vincite di oggi Sono sette i ‘5’ che portano a casa un premio di 'consolazione' di ben 38.139,82 euro a testa. Ma a vincere questa sera non sono solo coloro che hanno centrato cinque numeri su sei, ma anche i giocatori che, grazie al numero SuperStar, hanno la possibilità di realizzare qualche sogno nel cassetto. Infatti, sette fortunati hanno centrato il '4 Stella', per un premio di 25.744 euro ciascuno. Scopri come giocare al SuperEnalotto Per vincere i 267.6 milioni di euro in palio al prossimo concorso di giovedì 8 settembre, puoi partecipare giocando i tuoi numeri e sperando di centrare la sestina dei sogni. Ti ricordiamo che è possibile giocare in tutte le ricevitorie abilitate o anche comodamente online utilizzando i siti autorizzati o da app mobile.