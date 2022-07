Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 9 luglio 2022

Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 5 luglio 2022

Nessun ‘6’ nell’estrazione SuperEnalotto di oggi. In compenso, un giocatore in provincia di Milano porta a casa oltre 700 mila euro per aver centrato un ‘5+1’ molto ricco.

La seconda estrazione SuperEnalotto del mese di luglio preannuncia un’estate non calda, bensì bollente. Nel concorso di oggi, martedì 5 luglio 2022, è stato centrato un punto ‘5+1’ da 714.654,88 euro, un gruzzoletto che cambia radicalmente la vita del vincitore. La schedina vincente è stata giocata a Parabiago, in provincia di Milano, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Montoli situato in Via Cesare Battisti 65 - 67, con una schedina 5 pannelli. Centrati anche 4 punti ‘5’, con i fortunati vincitori che si portano a casa 57.722,13 euro a testa. L’ultimo ‘6’ da oltre 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo. La combinazione vincente del concorso numero 80 del SuperEnalotto è stata: 16, 17, 49, 66, 82, 86, Jolly 1, SuperStar 67. Il Jackpot per le prossime estrazioni SuperEnalotto vola a quota 233.900.000 euro. Il concorso di oggi non ha registrato nessun punto ‘6’, mentre il montepremi continua a salire raggiungendo quota 233.9 milioni di euro. Dovremo aspettare giovedì 7 luglio 2022 per vedere se il Jackpot dei sogni troverà il proprio vincitore. Ricordiamo che è possibile giocare tutti i giorni della settimana sia in ricevitoria che online, sui siti autorizzati o tramite app ufficiale. Le estrazioni si tengono il martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.