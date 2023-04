Numeri vincenti del SuperEnalotto del 11 aprile 2023

Anche se non sono usciti i grandi punti, non vuol dire che l'estrazione sia meno interessante o meno ricca di premi per tutti gli altri punti. Scopriamo che cosa è successo questa sera.

Aprile avanza e dopo i '6' usciti a febbraio e marzo ancora non fa sapere se il proverbio "Non c'è due senza tre" potrà essere valido anche per il SuperEnalotto. Gli scommettitori si affidano alla fortuna e controllano le proprie schedine per vedere se, mancando le vincite che possono influire su grandi cambiamenti, possono comunque provvedere ad altre spese gratificanti. Leggiamo oltre. Il Jackpot per il prossimo concorso di martedì 11 aprile continua quindi la sua ascesa e arriva a 15,8 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 42 del SuperEnalotto di martedì 11 aprile 2023: 9, 40, 55, 60, 69, 70, Jolly 34, SuperStar 70. SuperEnalotto le vincite di oggi Abbiamo allora due "zero" netti, quelli relativi agli euro vinti questa sera dalle prime due categorie di premio perché non sono state indovinate. Arriva quindi il punto '5' che indovinato da sette giocatori assegna loro la vincita di 29.419,31 euro. Nel Numero SuperStar va ancora meglio a chi ha centrato il punto '4 Stella'; si tratta di cinque giocatori che possono passare all'incasso di 50.652 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di giovedì 13 aprile per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 43 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.