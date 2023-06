Numeri vincenti del SuperEnalotto del 17 giugno 2023

Non sono i punti alti quelli che passeranno alla storia di questa estrazione. Ma tutti gli altri, perché come al solito al SuperEnalotto si vince in tanti, tante piccole ma belle soddisfazioni

Sono pochi? Sono tanti? Sono gli euro che SuperEnalotto distribuisce molto piacevolemente senza apparente senso in tutta Italia. Il senso c'è, eccome, ed è quello di giocare un po' e vedere che succede: chi gioca sestine fisse da anni, chi butta lì i primi numeri che pensa, chi lascia fare ai computer. Schedine alla mano, controlliamo i numeri se per caso sono uguali a quelli che stiamo per scrivere. Il Jackpot del prossimo concorso, in programma per martedì 20 giugno, continua a lievitare, arrivando all'importante quota di 14,9 milioni di euro. Scopriamo ora la combinazione vincente del concorso numero 72 del SuperEnalotto di sabato 17 giugno 2023. I numeri estratti sono: 12, 18, 26, 40, 53, 63, Jolly 54, SuperStar 58. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'incrociarsi magico dei numeri, il capitare qualche volta vicini i vicini qualche volta lontani, Pari e disparsi, alti e bassi. Come capita, capita. Non è facilissimo fare '6' e anche il '5+' è un po' difficile. Stasera abbiamo un punto '5' indovinato da nove sfidanti la fortuna che vincono 26.761,18 euro. E al Numero SuperStar abbiamo invece due fortunati che con il '4 SuperStar' si infilano in tasca 31.668 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a giocare al SuperEnalotto? Non perdere l'occasione di partecipare al prossimo concorso in programma per martedì 20 giugno. Desideri mettere alla prova la tua fortuna e ambire al Jackpot in palio per il concorso numero 73 del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati oppure affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.