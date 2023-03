Numeri vincenti del SuperEnalotto del 18 marzo 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 11 marzo 2023

Di punti alti non se ne parla, di tante vincite invece sì. SuperEnalotto premia sempre tanti giocatori, e un po' per uno non fa male a nessuno. Chi non risica non rosica.

Non è serata di grandi premi ma di gioia, felicità ed euro in giro per tutta Italia come sempre accade quando ci sono le estrazioni del SuperEnalotto, ben tre volte a settimana. Quindi occhi puntati sulle vincite minori. Ma perché minori? Sono sempre belle e spesso rotondelle come le ultime mele dell'inverno. Il Jackpot per il prossimo concorso di martedì 14 marzo continua ad aumentare arrivando a 67,8 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 30 del SuperEnalotto di sabato 11 marzo 2023: 23, 42, 46, 54, 58, 79, Jolly 40, SuperStar 69. SuperEnalotto le vincite di oggi Si avvicina la primavera e la aspettiamo a braccia aperte, come quel '6' che ama fare la primula rossa. Atteso invano dal popolo dei giocatori lascia ancora tutti a bocca aperta. Ma è sempre troppo divertente giocare, pensarlo, immaginarlo... Avrà i numeri del nostro compleanno o di quello delle persone che amiamo? Altre date memorabili ne abbiamo? Dai, chi non è affezionato a qualche numero? Capita certo anche di sognarli e allora via a cercare da svegli di non dimenticarli per sbrigarsi a giocarli prima che il ricordo svanisca o si confonda. Bene, abbiamo bussato alla porta del camerino del punto '5+' ma non abbiamo avuto risposta. Invece il punto '5' è uscito, da quel gran signore che è. Si è andato a posare come leggiadra farfalla sulle schedine di sette giocatori che con un battito d'ali si sono trovati più ricchi di 42.292,83 euro. Che notizie abbiamo dal numero SuperStar? Le più grandi tra le combinazioni vincenti non sono quelle del punto '6 Stella ', né del '5+ Stella', né ancora del '5 Stella'. E allora è il turno del punto '4 Stella' che con valore viene indovinato da quattro giocatori che vincono 45.419 euro. Buona domenica amici, a martedì. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di martedì 14 marzo per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 30 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.