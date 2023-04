Numeri vincenti del SuperEnalotto del 22 aprile 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 18 aprile 2023

Estrazione senza le grandi vincite ma sempre molto interessante per tutti coloro che hanno giocato al SuperEnalotto; le altre categorie di premio offrono interessanti notizie.

La Luna non illumina la sera di questa quarantaseiesima estrazione dell'anno perché è una sottile unghia. Le luci della notte sono invece quelle dei computer e dei cellulari che cercano notizie sul concorso per scoprire se - e in caso "quanto" - si è vinto. Un'ampia distribuzione di euro attraversa lo Stivale in tutta la sua lunghezza. Leggiamo. Il Jackpot per il prossimo concorso di giovedì 20 aprile continua quindi la sua ascesa e arriva a 19,2 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 46 del SuperEnalotto di martedì 18 aprile 2023: 5, 36, 62, 64, 66, 67, Jolly 53, SuperStar 2. SuperEnalotto le vincite di oggi Non è uscito il '6', non è uscito il '5+', le combinazioni indovinate sono tutte le altre e con soddisfazione dei vincitori. In tredici hanno centrato il punto '5' aggiudicandosi 17.129,42 euro. Al Numero SuperStar abbiamo tre zeri in fila che sono quelli dei primi punti in ordine decrescente, mentre invece spunta un punto '4 Stella' azzeccato da un solo giocatore che in questo modo vince comodi 52.180 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di giovedì 20 aprile per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 46 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.