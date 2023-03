Numeri vincenti del SuperEnalotto del 28 marzo 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 21 marzo 2023

Inizia la primavera con tutti i buoni auspici, ma le vincite più alte sono rimandate al futuro. In mancanza di cifre da capogiro ci sono però tanti premi ben distribuiti in tutta Italia. E allora avanti!

La nuova stagione meteorologica si apre con un'estrazione piena di tanti bei premi, esclusi quelli che cambiano la vita. Faranno però comodo i tanti euro comunque distribuiti dalla fortuna, dal caso, dal destino o come volete chiamarlo. SuperEnalotto è una giostra sempre in movimento. Per un '6' che sta fermo, anzi non c'è proprio, abbiamo un montepremi che sale. Il Jackpot per il prossimo concorso di giovedì 23 marzo sale sorridendo e arriva a 72,5 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 34 del SuperEnalotto di martedì 21 marzo 2023: 10, 15, 16, 30, 36, 71, Jolly 59, SuperStar 63. SuperEnalotto le vincite di oggi Sono gli unici assenti, il punto '6' e il punto '5+', nella festa dell'estrazione di questa sera. Sì, perché SuperEnalotto è sempre una festa che distribuisce premi sorprendendo chi, giocando e sperando, vede esaudito il desiderio di vincita. Questa sera sono in otto ad azzeccare il punto '5+', cosa che comporta loro l'arrivo di 30.004,65 euro. Numero SuperStar: la parola è al punto '4 Stella' che ad alta voce annuncia ai suoi sette felici aggiudicatari l'arrivo della somma di 30.210 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di giovedì 23 marzo per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 35 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.