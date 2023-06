Numeri vincenti del SuperEnalotto del 3 giugno 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 27 maggio 2023

Non ci sono grandi vincite stasera, estrazione SuperEnalotto ricca di premi ma senza quelli che abbattono i montepremi o parlano di milioni. Come sempre però un concorso tutto da scoprire.

Il mese di maggio si avvia alla conclusione con delle statistiche di premi distribuiti sempre notevoli ma senza quei picchi memorabili che finiscono nella storia del gioco. Questo è vero almeno per stasera; c'è un'ultima possibilità martedì 30: ultimo giorno ed ultima estrazione del mese. Intanto vediamo che cosa è accaduto oggi. Il Jackpot per il prossimo concorso di martedì 30 maggio continua la sua ascesa arrivando a 37,5 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 63 del SuperEnalotto di sabato 27 maggio 2023: 12, 41, 64, 78, 79, 88, Jolly 58, SuperStar 86. SuperEnalotto le vincite di oggi Come accennavamo all'inizio, non sono le grandi vincite a fare notizia per quanto riguarda questa estrazione. Fa notizia la regolarità di distribuzione di tanti euro in tutto il Paese, a "pioggia" o a "macchia di leopardo". Per cui partiamo dal punto '5' indovinato da sei giocatori che vincono 41.536 euro. E parlaimo anche del Numero SuperStar nel quale, sempre assenti i grandi punti, abbiamo un '4 Stella' azzeccato da cinque scommettitori che si aggiudicano 55.818 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di martedì 30 maggio per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 64 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.