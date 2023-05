Numeri vincenti del SuperEnalotto del 30 maggio 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 18 maggio 2023

Estrazione di mezza settimana che non vede giocatori indovinare i punti più grandi. Tanti vincitori e un montepremi che sale inarrestabilmente per sabato prossimo. Ma c'è da vedere bene cosa è successo stasera.

Puntuale come sempre l'estrazione di questa sera rimescola tutti i numeri del gioco. Il SuperEnalotto è un gioco di numeri, certamente i più importanti sono quelli della sestina che viene estratta insieme ai due numeri complementari Jolly e SuperStar. Ma numeri sono anche quelli dei giocatori vincenti in ogni categoria e numeri sono anche gli euro spettanti in caso di vincita. Diamo i numeri di oggi. Il Jackpot per il prossimo concorso di sabato 20 maggio continua la sua ascesa arrivando a 33,3 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 59 del SuperEnalotto di giovedì 18 maggio 2023: 5, 16, 35, 63, 69, 77, Jolly 29, SuperStar 3. SuperEnalotto le vincite di oggi E scopriamo anche gli altri numeri più importanti. Il punto '6' non è un numero interessante in questo concorso, così come non lo è il '5+'. Il punto '5' invece è stato indovinato da due giocatori che si aggiudicano in questo modo 105.541,53 euro. Al Numero SuperStar è il 'punto 4 Stella' quello che apre la classifica delle vincite. Sono anche qui due i vincitori che possono incassare 41.966 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di sabato 20 maggio per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 60 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.