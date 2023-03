Numeri vincenti del SuperEnalotto del 4 marzo 2023

Serata serena, positiva, piena di belle notizie riguardanti il nostro SuperEnalotto. Tanti premi a tanti giocatori senza però quelle vincite che finiscono in prima pagina sui giornali. Da questo momento in poi è tutto un tirare fuori dalle tasche delle giacche e dalla borse il pezzettino di carta ufficiale che ha registrato la giocata fatta per questo concorso. E' un bel frugare in ogni posto, specie se non si trova la schedina al primo tentativo. Tranquilli, il '6' e il '5+' non sono usciti. Vediamo il resto, con vero piacere.

Innanzi tutto il Jackpot per il prossimo concorso di martedì 7 marzo continua ad alzarsi ed arriva a ben 64 milioni di euro. Bisogna proprio farci un pensierino eh?

Poi, scopriamo la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 27 del SuperEnalotto di sabato 4 marzo 2023: 4, 22, 24, 29, 49, 58, Jolly 69, SuperStar 8.

SuperEnalotto le vincite di oggi



Il 4 marzo per gli amanti della musica italiana è un giorno particolare, c'è una canzone di qualche anno fa che ricorda un compleanno famoso... Avrete senz'altro indovinato. Ma nessuno ha però indovinato tutti e sei numeri che fanno aggiudicare il montepremi. E neanche quell'altra combinazione di sei numeri che si chiama punto '5+' che consola molto aver indovinato al posto del '6'. Poco male, la sfida si allunga almeno alla prossima estrazione che sarà tra tre giorni a partire da oggi. C'è tempo per meditare bene su quali numeri giocare per vincere al SuperEnalotto. Parliamo quindi del punto '5' uscito sulle schedine di nove giocatori che vincono 33.792,54 euro. E qualcosa di simile è accaduta pure nel numero SuperStar. I tre punti più alti sono fuori dal gioco di questa sera, mentre al loro posto è stato indovinato il '4 Stella' da dieci giocatori - ve lo dicevo che i premi erano distribuiti - che si aggiudicano 26.736 euro. A seguire per entrambe le categorie di premi una spartizione che fa senz'altro piacere per tutte quelle spese in più che possono consentire. Tra queste spese, spesette e spesucce c'è la prossima schedina?

Prossima estrazione SuperEnalotto



Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di martedì 7 marzo per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia.



Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 28 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.