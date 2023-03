Numeri vincenti del SuperEnalotto del 7 marzo 2023

Alla vigilia della Festa della Donna, domani è l'8 marzo, facciamo tantissimi auguri a tutte, tutte, tutte. E speriamo che domani possano festeggiare, magari con le vincite di questa sera. Ovviamente non sappiamo chi ha vinto ma statisticamente la spartizione potrebbe essere equa fra i generi. Comunque non si tratta di cifre esose, ma simpatiche sicuramente sì. Siete pronte e pronti a sapere com'è andata? Procediamo.

Innanzi tutto il Jackpot per il prossimo concorso di giovedì 9 marzo continua ad aumentare arrivando a 65,2 milioni di euro. Occorre provarci ancora...!

Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 28 del SuperEnalotto di martedì 7 marzo 2023: 2, 38, 49, 64, 81, 89, Jolly 43, SuperStar 10.

SuperEnalotto le vincite di oggi



Eccoci a un nuovo appuntamento del martedì del SuperEnalotto, il martedì è un giorno particolare. Il peggio, lavorativamente parlando, cioè il lunedì, è passato. Il mercoledì deve ancora arrivare. Ma non significa nulla, il weekend è ancora lontano... Ma quanto è lontano il prossimo '6'? Stasera non è stato indovinato e neanche il '5+' è risultato apparire, è inutile controllare e ricontrollare la schedina. Vi conviene farlo invece per sapere se siete voi il fortunato vincitore singolo (o vincitrice singola?) con il nostro elegante punto '5' che significa aggiudicarsi 252.649,96 euro. Che charme che ha questo punto. Cinque come le dita della mano, come le punte delle stelle disegnate dai bambini. Stelle? Qualcuno ha parlato di stelle? Ah bene vediamo cosa è accaduto al numero Super Star. Qui il punto '5 Stella' non si vede, né ci sono i fratelli maggiori '6 Stella' e '5 Stella'. C'è però il '4 Stella' che è comparso nelle giocate di otto fortunati scommettitori. I quali intascano 45.604 euro. Va in archivio così un concorso marzolino che ha distribuito come sempre tanti premi a tanti sognatori per i quali l'appuntamento è solo rimandato a giovedì prossimo

Prossima estrazione SuperEnalotto



Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di giovedì 9 marzo per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia.



Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 29 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.