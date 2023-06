Numeri vincenti del SuperEnalotto del 8 giugno 2023

Se i punti non si fanno vedere neanche stasera, non significa che l'estrazione odierna non sia ricca di tanti premi nelle categorie successive. Il montepremi cresce e SuperEnalotto è sempre pronto a premiare i fortunati vincitori.

Estrazione del secondo giovedì di un mese che passa da temperature semi invernali a quelle estive più decise. La cronaca della serata vede crescere il montepremi e far scorrere via i grandi punti che lasciano spazio alle vincite di tanti scommettitori con punti più bassi e fanno felici tutti coloro che amano passare all'incasso vantandosi della vincita. Il Jackpot del prossimo concorso, in programma per sabato 10 giugno, cresce a vista d'occhio, arrivando a un importante montepremi di 42,4 milioni di euro. Ecco quindi la combinazione vincente del concorso numero 68 del SuperEnalotto di giovedì 8 giugno 2023. I numeri fortunati sono: 3, 8, 58, 66, 82, 87, Jolly 69, SuperStar 55. SuperEnalotto, le vincite di oggi Quote popolari nel concorso odierno, di quelle che però fanno controllare più volte la schedina per essere certi di aver visto bene. Abbiamo quindi sei giocatori che con il punto '5', il più alto di stasera, vincono 34.179,44 euro. Situazione simile al Numero SuperStar in quanto a mancanza di grossi premi, ma sono ben quindici gli scommettitori che con il punto '4 Stella' portano a casa 31.062 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a giocare al SuperEnalotto? Non perdere l'occasione di partecipare al prossimo concorso in programma per sabato 10 giugno. Desideri mettere alla prova la tua fortuna e ambire al Jackpot in palio per il concorso numero 69 del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per convalidare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati oppure affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.