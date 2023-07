Numeri vincenti del SuperEnalotto del 8 luglio 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 6 luglio 2023

Estrazione di mezza settimana e di mezza soddisfazione per le attese dei giocatori. Mancano i grandi punti, di solito vinti da pochi giocatori, ma dal '5' in giù abbiamo tanti euro vinti da tanti. Allora la soddisfazione più importante è qui.

Da domani, 7 luglio, e fino al 29 dicembre, le estrazioni settimanali del SuperEnalotto diventano quattro. Stesse regole, stesso percorso in salita del montepremi, stessa attesa per l'estrazione dei numeri. D'altronde il SuperEnalotto è il concorso più diffuso d'Italia e quindi presumiamo a ragione il più ben voluto. Vediamo stasera che cosa è accaduto. Il Jackpot del prossimo concorso, in programma per venerdì 7 luglio, continua a salire fino alla rilevante quota di 23,1 milioni di euro. Scopriamo ora la combinazione vincente del concorso numero 80 del SuperEnalotto di giovedì 6 luglio 2023. I numeri estratti sono: 5, 17, 27, 38, 53, 57, Jolly 30, SuperStar 16. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'estrazione di questa sera apre la sua cronaca a partire dal punto '5'. Perché '6' e '5+' non fanno storia, non sono usciti e, come si sa, gli assenti hanno sempre torto. Il punto '5' è stato indovinato da sette giocatori che si aggiudicano 28.287,66 euro. Al Numero SuperStar la prima vincita di cui diamo notizia assomiglia molto nell'ammontare. Infatti ai due fortunati che hanno azzeccato il punto '4 Stella' arrivano in premio 28.243 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a giocare al SuperEnalotto? Non perdere l'occasione di partecipare al prossimo concorso in programma per venerdì 7 luglio. Desideri mettere alla prova la tua fortuna e ambire al Jackpot in palio per il concorso numero 81 del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati oppure affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 7 luglio al 29 dicembre una quarta estrazione si tiene il venerdì, stessa ora, per contribuire a finanziare opere a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.