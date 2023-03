Numeri vincenti del SuperEnalotto del 9 marzo 2023

Passata ieri la Festa delle donne noi continuiamo a fare gli auguri anche oggi perché dovremmo ricordarne il significato tutti i giorni dell'anno. Detto questo ci auguriamo anche che le vincite del SuperEnalotto siano ben distribuite tra i generi e vadano comunque nelle tasche giuste. Quindi leggiamo le notizie di questa estrazione.

Prima di tutto il Jackpot per il prossimo concorso di sabato 11 marzo continua ad aumentare arrivando a 66,6 milioni di euro. Wow, che numero, eh?

Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 29 del SuperEnalotto di giovedì 9 marzo 2023: 1, 19, 30, 41, 42, 77, Jolly 61, SuperStar 32



SuperEnalotto le vincite di oggi

Giovedì? Gnocchi! Beh, sono un piatto sicuramente consolante per tutti coloro che invano hanno atteso sua maestà il punto '6'. Il mistero continua, il fato non fa uscire la combinazione massima vincente su nessuna schedina giocata. Beh, allora ci avrà pensato il '5+' a portare un bella sommetta da qualche parte... E invece no! Neanche questo punto è stato centrato. Il più alto, coraggioso, imperturbabile e assertivo è il punto '5': è sempre lui (cioè molto frequentemente) a prendersi gli applausi, questa sera da quattro vincitori che totalizzano 60.955,16 euro. Una bella vincita che consente di guardare alla primavera prossima con qualche progettino in più. Viaggettino? Festicciola? Weekend romantico? Tutto è possibile. E al numero SuperStar nonostante un'assenza significativa della pigrizia dei big anche qui al punto più alto, che è il '4 Stella' non va male. I sei vincitori incassano 38.100 euro. E anche a loro lasciamo la soddisfazione di fare progettini per il futuro.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di sabato 11 marzo per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia.



Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 30 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.