Numeri vincenti del SuperEnalotto del 1 ottobre 2024

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 26 settembre 2024

Belle notizie dal SuperEnalotto, anche se non le più belle in assoluto. Il punto '5' è bello rotondo, ancora più rotondo il montepremi.

Come state? Parliamo sempre di noi che una volta tanto vorremmo parlare di voi. Siamo certi che gli effetti delle vacanze estive sono già svaniti per molti. Ma c'è chi tutto l'anno però non svanisce mai, come il SuperEnalotto. Oggi affronta il meteo come tutti, un po' fa caldo, un po' piove e se non piove e umido, chi fa il bagno chi prepara il cambio di stagione. Il punto '6' intanto non si vede e non si capisce nel frattempo cosa faccia, come il punto '5+' che lo imita spesso e volentieri. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 153 del SuperEnalotto di giovedì 26 settembre: 2, 13, 14, 41, 52, 79, Jolly 84, SuperStar 12. SuperEnalotto, le vincite di oggi Sì, è lui, lo si riconosce da lontano. Quando vedi i risultati e vicino al punto '6' vedi "0" e vicino al punto '5+' vedi "0" eccolo il punto "5". Questa sera sono in due ad averlo indovinato totalizzando 86.556,02 euro con schedine giocate a L'AQUILA (AQ) nella TABACCHERIA PETTINE ENRICA di VIALE CORRADO IV, 78 e NISCEMI (CL) nella CARTOLERIA VENEZIA in VIA SAMPERI, 220. Al Numero SuperStar un solo fortunato che con il punto '4 Stella' porta a casa 35.789,00 euro. Per il prossimo concorso il montepremi in continua lievitazione vale 81 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 27 settembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.