Numeri vincenti del SuperEnalotto del 10 ottobre 2024

Abbiamo detto del '5', ma oggi è il 10.10. Che bel numero il 10 e non mi riferisco tanto al sistema metrico decimale e compagnia cantante. No, parlo proprio del 10 come voto scolastico. Presente alle elementari, raro alle medie, rarissimo alle superiori. Almeno fu così per lo scrivente. Poi arrivò l'attrazione per i numero 10 del calcio, che epopea. E 10 ragazze per me posson bastare (citazione). Oggi invece qui continuiamo a dolerci per l'assenza prolungata del punto '6'. Chi fa tutto il lavoro è la metà del 10, il punto '5'. State a vedere.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 161 del SuperEnalotto di giovedì 10 ottobre: 6, 48, 64, 80, 87, 89, Jolly 43, SuperStar 82.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Stagione atmosferica incerta, come temperature, rovesci ecc. Però si dice che la vendemmia sia andata bene. L'assenza del punto '6' e del punto '5+' non offre la vendemmiata di euro attesi da tempo. Il punto '5' stasera è stato indovinato da sei fortunati che totalizzano 29.585,52 euro. Al Numero SuperStar il punto '4 Stella' è stato centrato cinque (appunto) giocatori che portano a casa 41.789 euro. Nuova altezza del montepremi che arriva a 87,4 milioni di euro disponibili per la prossima estrazione.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 11 ottobre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.