Numeri vincenti del SuperEnalotto del 13 settembre 2024

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 10 settembre 2024

Numero SuperStar batte SuperEnalotto nella vincita più alta, tutte sfide che fanno notizia in assenza del punto '6' e del punto '5+'. Montepremi prossimi ai 74 (non anni, né mesi d'età).

Non ci sono più le mezze stagioni, l'ha già detto qualcuno ma non è colpa nostra se è vero. Cambia il tempo ma noi no, e neanche il SuperEnalotto sta cambiando. Il punto '6' non c'è. Cambiano le quote degli altri punti, cambiano i numeri, cambiano le migliaia di premi distributi in città, paesi, paesini, borghi, frazioni d'Italia. Che meraviglia questo gioco. Ed è bello che la fortuna non ci veda perché dove cade cade, a tutti fa piacere ricevere qualcosa dal fato, dal caso, dal destino. Sarebbe divertente raccogliere in un libro i pensieri di chi vince per sapere come gli italiani vivono queste grandi e piccole emozioni. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 144 del SuperEnalotto di martedì 10 settembre: 9, 11, 27, 53, 63, 78, Jolly 8, SuperStar 88. SuperEnalotto, le vincite di oggi Pari o dispari? Bim-bum-ba-le-gggiù! Sembra che SuperEnalotto e Numero SuperStar si giochino tra loro ad ogni concorso la supremazia della vincita più alta. Stasera vince il secondo, non di molto ma in modo interessante. Il punto '5' (sì avete capito bene '6' e '5+' tacciono ancora), il punto '5' dicevamo vale - per gli otto che l'hanno indovinato - 22.019,61 euro. Al Numero SuperStar invece il punto '4 Stella' è per soli tre giocatori che si aggiudicano 24.059 euro. Chi non teme sfide uno-a-uno, ma solo di cadere un giorno o l'altro, è il montepremi. Per la prossima estrazione vale 73,9 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 12 settembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.