Numeri vincenti del SuperEnalotto del 14 novembre 2024

Serata sportiva in tv, poco dopo l'uscita dei numeri giocano la Nazionale italiana di calcio e il tennista Yannik Sinner. Forse per non distrarre gli sportivi le quote di stasera sono ben sostenute ma non tanto da rubare la scena a questi eventi agonistici. Continua ad allenarsi il montepremi che mette su muscoletti e sale rapidamente di taglia. Vale sempre di più e chissà se entro la fine dell'anno capitolerà ancora per l'uscita di un punto '6' sempre molto atteso. Buone partite.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 181 del SuperEnalotto di giovedì 14 novembre: 36, 46, 69, 70, 73, 82, Jolly 26, SuperStar 84.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Restano sempre e solo due i punti '6' usciti quest'anno. SuperEnalotto avaro? Assolutamente no, ogni estrazione distribuisce tanti di quegli euro in tante categoria di vincita che veramente fa sorridere molti. Il punto '5' questa sera vale 34.210,93 euro per i cinque fortunati che l'hanno azzeccato. Mentre al Numero SuperStar è il punto '3 Stella' a far cincere cinquantanove giocatori che totalizzano 3.342 euro. Montepremi a quota 31,5 milioni di euro disponibili per la prossima estrazione.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 15 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.