Numeri vincenti del SuperEnalotto del 17 settembre 2024

Resta uno solo il punto '6' uscito quest'anno a maggio, prima e dopo - fino a oggi - un'assenza assordante. Il 'punto 5' timbra il cartellino con una frequenza e un'intensità di impegno (ossia di vincite) da farne quanto meno "l'impiegato dell'anno" di questo gioco. I superstiziosi che si alternano sulle date (abbiamo avuto un venerdì 13 e oggi un martedì 17) sono serviti. Il tempo cambia e si va avanti alla ricerca del tesoro, che cosa ci riserverà questa settimana? Lo scoprireremo solo giocando!

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 148 del SuperEnalotto di martedì 17 settembre: 17, 28, 62, 64, 74, 84, Jolly 88, SuperStar 90.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Sei, sei, dove sei? Per essere un sei anche oggi non ci sei! Che sei sei? Basta. Anche il punto '5+' non è di questa partita. Tocca al solito punto '5' proclamare due vincitori che totalizzano 88.694,75 euro con schedine giocate a SOVICO (MB) nell'esercizio di SANTAMARIA IVANO in VIA G. DA SOVICO, 22 e a MONTESILVANO (PE) nel BAR PASTICCERIA BUFALARI in VIA VERROTTI C O ESPANSIONE 2, SNC. Al Numero SuperStar tre fortunati imbroccano il punto '4 Stella' e vincono 41.736,00 euro. Il montepremi naviga nella decina dei settanta alti raggiungendo quota 77,1 milioni di euro a disposizione per la prossima estrazione.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 19 settembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.