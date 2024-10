Numeri vincenti del SuperEnalotto del 18 ottobre 2024

Tra due mesi mancherà una settimana a Natale. Che calcoli, eh? Ma abbiamo cominciato con i regali e i pensierini? E da chi facciamo vigilia? E da chi facciamo il pranzo del 25? Ma i parenti vengono? Abbiamo posto per tutti. Che pensieri. Pensieri di gioia, anche stressanti, ma se fosse Natale più spesso, come auspicava Lucio, staremo meglio. E' inutile che fate i duri e negate. Ci vogliono comunque un po' di soldi in più per la qualsiasi, ce li porta il SuperEnalotto? Beh ci prova assai, stasera come spesso accade grazie al punto cinque muscolosetto.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 166 del SuperEnalotto di venerdì 18 ottobre: 19, 39, 41, 42, 45, 88, Jolly 40, SuperStar 27.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Forse sarà per dimostrare la sua assiduità che il punto '5', dopo la recentissima uscita del punto '6' torna con entusiasmo a farsi vedere. Stasera il punto '5' è stato indovinato da due fortunati che totalizzano 62.074,42 euro. Le schedine raccontano la loro provenienza: da MONTECATINI-TERME (PT) esattamente dalla TABACCHERIA MANCINI ANDREA di VIA DON MINZONI, 12 e da CABRAS (OR) propriamente dalla TABACCHERIA CARBONI in CORSO ITALIA, 173. Al Numero SuperStar anche il punto '4 Stella' non è proprio niente male. In due giocatori lo azzeccano e portano a casa 43.706 euro. Saltellante di gioia il montepremi arriva già a 19,9 milioni di euro per il prossimo concorso. Veloce eh?

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 19 ottobre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.