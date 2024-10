Numeri vincenti del SuperEnalotto del 22 ottobre 2024

Il punto '5 Stella', chi l'avrebbe detto? Non si vede mai, non se ne parla mai, non si cita neppure tra gli assenti. E invece stasera ha battuto un colpo, ha rivendicato il suo sacrosanto diritto a far parte del gioco e di sicuro qualche titolo di giornale, soprattutto quelli locali, lo guadagna certamente. Bene, il SuperEnalotto è così: capace di stupire quando meno te l'aspetti. Anzi, a dirla tutta, non bisogna mai aspettarsi niente, perché ci pensa il gioco a divertire, come e quando gli pare. Il caso (e non il caos) regna sovrano.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 168 del SuperEnalotto di martedì 22 ottobre: 13, 23, 37, 43, 64, 79, Jolly 84, SuperStar 20.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Se per ordine solito diamo prima la notizia del Super Enalotto e poi quella del Numero SuperStar, stasera rovesciamo i ruoli. Al Numero SuperStar è stato indovinato il punto '5 Stella' che è il più alto e che all'unico fortunato porta 479.202 euro (più un punto '5') vinti a ROVERETO (TN) nella TABACCHERIA EDICOLA VITELLA in VIA BALISTA, 10 A. E diamo notizia anche del punto '4 Stella' centrato da un solo giocatore che porta a casa 33.165 euro. Invece, proprio il punto '5' del SuperEnalotto è stato indovinato da nove giocatori che vincono 19.168,08 euro. Il montepremi del prossimo concorso sale già a 21,5 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 24 ottobre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.