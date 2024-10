Numeri vincenti del SuperEnalotto del 29 ottobre 2024

Siamo alla prima estrazione della settimana a cavallo tra ottobre e novembre e abbiamo due estrazioni nel mese che si conclude (oggi e giovedì 31) e due in quello che arriva. Ma non il primo venerdì, giorno solito, perché cade il giorno 1 dedicato alla festività religiosa di Ognissanti. E, come sempre in caso di festività religiosa o civile, l'estrazione slitta di un giorno, quindi in questo caso sabato 2, mentre quella di sabato 2 slitta a lunedì 4 novembre. Ottobre ci ha riservato il secondo punto '6' di quest'anno, chissà novembre come si comporterà. Non ci resta che vedere, magari lo stesso ottobre ci farà una sorpresa alla prossima estrazione. Un colpo di coda per lasciare il segno.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 172 del SuperEnalotto di martedì 29 ottobre: 6, 17, 26, 35, 57, 64, Jolly 14, SuperStar 23.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Siamo al trecentotreesimo giorno dell'anno e ne mancano sessantatré alla fine del 2024. Niente punto '6' né punto '5+', tocca al punto '5' far sorridere i sei fortunati che l'hanno indovinato e che totalizzano 28.754,01 euro. Al Numero SuperStar è il punto '4 Stella' ad assegnare una cospicua vincita all'unico giocatore che l'ha centrato assicurandosi 31.384 euro. Il montepremi per la prossima estrazione vale 24,7 milioni di euro a disposizione dell'eventuale punto '6'.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 2 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.