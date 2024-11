Numeri vincenti del SuperEnalotto del 4 novembre 2024

Giornata delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima guerra mondiale. Estrazione straordinaria di lunedì per lo slittamento di due estrazioni dovuto alla festa di venerdì scorso, Ognissanti, in cui non si sono tenuti i concorsi a estrazioni. Quindi questa settimana ha cinque estrazioni, facciamo in tempo a vederne di tutti i colori, cominciando da stasera nella quale il punto '5' offre una bella tinta vivida pastello. Qual è il vostro colore preferito? Immaginatelo carico e brillante e associatelo al punto '5' e avrete un'idea di quello che sta facendo questo punto nel tempo al SuperEnalotto. Il mio è il giallo: sole, oro e libri con finale da scoprire.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 175 del SuperEnalotto di lunedì 4 novembre: 27, 32, 33, 44, 60, 89, Jolly 52, SuperStar 5.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



La settimana lunga del SuperEnalotto comincia alla grande con il punto '5'. C'è sempre da citare l'assenza del punto '6' e del punto '5+' che non sappiamo più come raccontare in modo originale; ma c'è il punto '5' indovinato da due giocatori che totalizzano 59.073,65 euro. Con una giocata online e una a LECCE (LE) nel TABACCHI ANFITEATRO di VIA V. FAZZI, 1. Niente male affatto anche il Numero SuperStar dove il punto '4 Stella' totalizza 45.167 euro per l'unico fortunato che l'ha centrato. Il montepremi arriva alla cifra simbolica di 27 milioni di euro. 27, come lo stipendio. Dai che stiamo già aspettando le tredicesime...

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 5 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.