Numeri vincenti del SuperEnalotto del 5 dicembre 2024

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 3 dicembre 2024

Forse la notizia più importante di questa sera è quella del montepremi che entra negli "anta", perché dei punti più importanti e di vincite risonanti non c'è. Ma c'è sempre l'allegria del consultare le schedine giocate.

Dicembre lo abbiamo aspettato ed è arrivato, come tutte le date che in qualche modo abbiamo davanti. Prima o poi arrivano. Vogliamo dire che il SuperEnalotto è un po' in debito - in termini di punti '6' usciti quest'anno, solo due - con i suoi giocatori? No, perché a parte i '6' che possono sempre uscire da qui alle prossime estrazioni dicembrine (aggettivo ammesso dall'Accademia della Crusca) di euro ne sta distribuendo a fontanate (questo termine la Crusca non lo prevede, è tutto mio e rende l'idea). E anche stasera, tolte le "teste" della classifica dei punti, il resto è un gran piacere. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 192 del SuperEnalotto di martedì 3 dicembre: 4, 17, 37, 56, 73, 90, Jolly 46, SuperStar 11. SuperEnalotto, le vincite di oggi Tre settimane ed è la vigilia. Ci pensate? Il '6' si vestirà da Babbo Natale in questo periodo? Guardate bene che già per la prossima estrazione il montepremi vale 40,1 milioni di euro; con la letterina va giocata anche una schedina. Il punto '5+' tace. Il punto '5' invece è stato azzeccato da tredici giocatori che totalizzano 13.670,99 euro (combinazione di due tredici...). E al Numero SuperStar il prode punto '4 Stella' è in mano ad otto fortunati che si aggiudicano 21.219 euro. Perché 'prode'? Perché come il punto '5' del SuperEnalotto lotta con furore per esserci sempre e far sorridere i suoi estimatori. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 5 dicembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.