Numeri vincenti del SuperEnalotto del 5 marzo 2024

Estrazione dopo estrazione si allontana sempre di più l'ultimo '6' azzeccato, era il 16 novembre del millesimo scorso, e si avvicina di più il prossimo. Come faccio a saperlo? Ah, non lo so è che prima o poi potrebbe uscire e quindi oggi siamo più vicini rispetto alle prossime estrazioni. Quando? Quando? Quando? No, non è una canzone di successo di tanti anni fa ma la domanda che si fanno in molti. Prima o poi... Occorre avere fiducia. E soprattutto divertirsi anche con le vincite più piccole che portano sempre sorrisi dove arrivano.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 36 del SuperEnalotto di martedì 5 marzo 2024: 16, 43, 53, 79, 80, 82, Jolly 74, SuperStar 61.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Niente punto '6', niente punto '5+', e... Beh! Il solito resistente punto '5' c'è e gioca insieme a noi. Porta in vincita a quattro giocatori la somma di 48.423,66 euro. Al Numero SuperStar la cifra più alta vinta stasera è molto, molto simile. Si tratta del punto '4 Stella' che, indovinato da un solo fortunato, reca in premio 48.897 euro. Cartolina dal montepremi per farci sapere che con oggi la sua stazza è arrivata a 71 milioni di euro a disposizione per il prossimo concorso.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 7 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.



Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.