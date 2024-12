Numeri vincenti del SuperEnalotto del 7 dicembre 2024

Chi avrà inventato reso virale il modo di dire: "Come non ci fosse un domani"? Chissà. Mi fa pensare al montepremi perchè ogni volta che passa incolume da un'estrazione me lo vedo a festeggiare banchettando "come non ci fosse un domani". Poi sale sulla bilancia e ovviamente si trova aumentato di peso, ma non se ne dispiace; anzi si sente più importante, desiderato. L'assumere una fisicità tondeggiante lo associa a Babbo Natale, magari da qui al 25 qualcuno indovina il punto '6' e a lui tocca uscire con tanto di giubba rossa, occhialetti rotondi e barba e capelli color della neve.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 195 del SuperEnalotto di sabato 7 dicembre: 21, 30, 55, 60, 70, 75, Jolly 13, SuperStar 25.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



L'aria frizzantina del SuperEnalotto di questo dicembre non ci porta stasera i grossi punti, quelli che cambiano la vita. Ma certo i sei giocatori che con il punto '5' totalizzano 32.984,80 euro sicuramente avranno una bella spinta con questa cifra. Ancora meglio va ai cinque fortunati che al Numero SuperStar con il punto '4 Stella' vincono 37.395 euro. Del montepremi abbiamo già accennato qualcosa, ora riveliamo quanto vale per la prossima estrazione in caso di punto '6': 42,6 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 10 dicembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.