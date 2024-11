Numeri vincenti del SuperEnalotto del 8 novembre 2024

Conoscete il modo di dire: "Prenderci gusto"? Dicesi di qualcuno che prova piacere nel fare qualcosa più volte di seguito. Parliamo del punto '5', così assiduo, così protagonista, così brillanete sempre, persino quando non vale tantissimo. E stasera invece brilla come una stella in palcoscenico inquadrata dall'"occhio di bue": il riflettore che emana una luce a fascio ristretto capace di illuminare solo un persona, o poco più, per volta.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 178 del SuperEnalotto di venerdì 8 novembre: 13, 22, 49, 58, 64, 75, Jolly 20, SuperStar 16.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Si accendono tutte le luci del punto vendita Sisal dove si è vinto forte stasera. Almeno pensiamo sia molto probabile che ciò accada. Non ci sono "6" né "5+" in giro ma c'è un potente punto '5' che per l'unico fortunato vincitore vale ben 125.119,29 euro per una schedina giocata a VERCELLI (VC) nella CAFFETTERIA DEL GIOCO in CORSO RANDACCIO, 13. Vincita che vorrebbe, senza però risucirci, mettere in ombra il Numer SuperStar dove invece un altro scommettitore totalizza, con il punto '4 Stella', 37.631 euro. Montepremi a disposizione per la prossima estrazione a 29,3 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 9 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.