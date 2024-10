Numeri vincenti del SuperEnalotto del 8 ottobre 2024

L'8 ottobre è la giornata mondiale della vista. Gran bella cosa senz'altro, che altro si può dire? Ma è anche la giornata mondiale del polpo e qui andiamo su un altro terreno. Evitando discorsi gourmet, ricordiamo uno degli ultimi mondiali di calcio durante i quali un polpo indovinava, scegliendo palline colorate con le bandiere delle nazioni partecipanti, i vincitori delle singole partire. Incredibile vero? Proviamo a trovarne uno che sappia scegliere tra novanta palline numerate le sei della prossima estrazione. Chissà? Punto 6... Se ci sei batti un polpo!

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 160 del SuperEnalotto di martedì 8 ottobre: 6, 21, 25, 59, 63, 68, Jolly 8, SuperStar 70.

Il punto '5' invece c'è. L'"invece" si riferisce a chi manca, i due soliti noti che non sentono ragioni e anche stasera latitano. Il punto '5' colpisce al Nord: due giocatori che l'hanno indovinato vincono 88.419,18 euro con giocate fatte a MONCALIERI (TO) nel TABACCHI in CORSO ROMA, 70; e a RESCALDINA (MI) TABACCHI di VIA BASSETTI, 3A. Pare poco ma non lo è affatto il punto più al Numero SuperStar: il punto '4 Stella' per tre scommettitori vale 27.064,00 euro. A passi pesanti e ben calibrati il montepremi arriva alla celeste quota di 86,8 milioni di euro disponibili per la prossima estrazione.

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 10 ottobre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.