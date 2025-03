Numeri vincenti del SuperEnalotto dell'1 marzo 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 28 febbraio 2025

Si chiude stasera non solo il mese di febbraio ma anche il primo bimestre 2025: è sempre il punto '5', come fa da tempo, ad assumersi il ruolo di punto più alto.

Cinquantanove giorni del 2025 non hanno visto l'uscita del punto '6', quello che riporta il valore del montepremi alla sua quota più bassa di dieci milioni di euro. Quindi, cresce l'attesa, e cresce il montepremi che per la prossima estrazione supera un'altra barriera psicologica importante. Il meccanismo di gioco prosegue regolarmente con la distribuzione di tanti premi dal punto '5', compreso, in giù. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 34 del SuperEnalotto di venerdì 28 febbraio: 4, 12, 37, 59, 63, 90, Jolly 70, SuperStar 15. SuperEnalotto, le vincite di oggi In trentaquattro estrazioni il punto '6' non è stato ancora indovinato. Questa sera, e anche questa non è una notizia originale, neanche il punto '5+' fa parte delle notizie positive sulle vincite da riscuotere. Il punto '5' invece c'è sempre e questa sera si trova sulle schedine di quattro giocatori; i quali totalizzano 32.902,20 euro. Al Numero SuperStar la leadership di turno è del punto '4 Stella' con tre vincitori di 24.798 euro. Il montepremi, come accennato, supera un'altra tappa importante nel suo percorso fin qui inarrestabile. Per il prossimo concorso vale 80,2 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 1 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.