Nelle ultime settimane di gioco si è accentuata la tendenza ad una frequente alternanza di uscita dei punti più alti: una volta al SuperEnalotto e una al Numero SuperStar. Non è ovviamente una regola, ma una semplice constatazione a volte anche disattesa. Ma questo fa parte del gioco e questa il punto '5' si dimostra di sicuro interesse.

Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 58 del SuperEnalotto di venerdì 11 aprile: 9, 20, 43, 49, 52, 57. Numero Jolly 61, Numero SuperStar 8.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Chi aspettava i punti '6' o almeno i punti '5+' rimarrà probabilmente deluso; non così i giocatori che hanno invece indovinato il punto '5'. Punto '5' che questa sera è sulle schedine di due giocatori i quali totalizzano 63.677,24. Le schedine in questione sono state giocate a: BRESCIA (BS) presso il punto vendita SALI E TABACCHI E LOTTO situato in PIAZZALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 e a PEDRENGO (BG) presso il punto vendita TABACCHERIA N 1, situato in PIAZZA ALPINI, 5. Al Numero SuperStar si ha lo stesso numero di vincitori con il punto più alto, cioè due, che si aggiudicano il Punto '4 Stella' per un valore di 39.030,00 euro. Per la prossima estrazione, il jackpot vale da stasera 18,9 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 12 aprile del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore.

Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.