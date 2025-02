Numeri vincenti del SuperEnalotto dell'11 febbraio 2025

Parliamo di Sanremo? Non lo so, non lo vedo. E' giusto che ci sia, è giusto che sia una bella vetrina - magari ce ne fossero altre - ma ci vuole tempo per capire le canzoni, le novità, i testi, le nuove proposte. A chi basta uno o due ascolti? Quante volte vincitori di Sanremo sono scomparsi e quante volte ultimi classificati hanno avuto carriere straordinarie? Viva Sanremo, ma. Noi qui al SuperEnalotto ci divertiamo sempre, quattro volte a settimana, tutto l'anno. Certe montagne russe di vincite inimmaginabili. Evviva.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 24 del SuperEnalotto di martedì 11 febbraio: 9, 39, 55, 75, 79, 86, Jolly 2, SuperStar 56.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Serata tranquilla, pacata, ma non per questo priva di belle emozioni. No, avete capito, niente punto '6' o punto '5+', loro sono difficili assai. Qui, più facilmente, è uscito il punto '5' che stasera per i dieci che l'hanno colto in pieno vale 18.033,32 euro. Mentre invece al Numero SuperStar tutt'altra musica, per i quattro fortunati che l'hanno in schedina il punto '4 Stella' vale 25.014 euro. Montepremi in piena inesorabile ascesa a 72,4 milioni di euro per la prossima estrazione.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 13 febbraio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.