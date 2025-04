Numeri vincenti del SuperEnalotto del 12 aprile 2025

Ultima estrazione della settimana che precede quella di Pasqua. Alla vigilia della domenica delle Palme, in vetrina non finiscono né il punto '6' né il punto '5+' non essendoci giocate con le combinazioni giuste per indovinarli. C'è invece un punto '5' di tutto rispetto che si manifesta due volte in Lombardia e una in Campania. Mentre il jackpot prosegue a salire fino ai limiti della seconda decina di milioni di euro.

Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 59 del SuperEnalotto di sabato 12 aprile: 16, 38, 60, 79, 83, 85. Numero Jolly 27, Numero SuperStar 36.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Eccolo quindi il punto '5' che abbiamo già annunciato e che rappresenta il punto più alto uscito oggi al SuperEnalotto. Punto '5' indovinato da tre giocatori che totalizzano 64.457,17 euro con giocate effettuate a: BRESSO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI situato in VIA VITTORIO VENETO, 41C; ad AVELLA (AV) presso il punto vendita ANTICA TABACCHERIA situato in PIAZZA MUNICIPIO, 8; e a DORNO (PV) presso il punto vendita BAR COMMERCIO situato in PIAZZA BONACOSSA, 10. Al Numero SuperStar la situazione è molto diversa perché il punto più alto è il Punto '3 Stella' indovinato da ben sessantasei giocatori e perché la quota che spetta loro è di 3.476,00. Il jackpot sale a 19,7 milioni di euro disponibili per il premio da consegnare in caso qualcono indovini la sestina vincente al prossimo concorso.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 15 aprile del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore.

Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.