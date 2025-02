Numeri vincenti del SuperEnalotto del 13 febbraio 2025

Certo, ci sono dei qualcuni e delle qualcune la cui cenetta romantica di domani con i loro amori avrà come sponsor SuperEnalotto. Mi piace: SuperEnalotto sponsor dell'amore. Ogni qualvolta un euro vinto vada in pensieri, attenzioni e omaggi all'amata o amato bisognerebbe detrarlo dalle tasse (dai, non sapevo come finire la frase ed è riuscita bene). Evviva c'è il marpione del '5+' che ha sentito l'atmosfera speciale e si è palesato alla grande, facendo persino tremare sua rotondezza il montepremi.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 25 del SuperEnalotto di giovedì 13 febbraio: 31, 41, 62, 64, 74, 87, Jolly 84, SuperStar 68.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Manca solo il punto '6' per fare un'estrazione da ricordare. Perché stasera il punto '5+' c'è e brinda insieme a noi. Un punto '5+' che vale 546.362 euro per l'unico fortunato che l'ha indovinato. In realtà non è uno ma è un sistema online che vedrà molti diversi vincitori. Sistema che vince anche un punto '5' e 'cinque punti '4'. Ancora meglio. Al Numero SuperStar cinque giocatori con il punto '4 Stella' totalizzano 55.483 euro. Avviene a: GRAVELLONA TOCE (VB) nella TABACCHERIA RAMONI in CORSO MILANO, 76; a VARZI (PV) nella TABACCHERIA NOBILE IVANO di VIA LOMBARDIA, 61 A e a VIGNANELLO (VT) nel FRIEND'S CAFE di VIA DEI CASTAGNI, 46 48 e ce ne sono due VALSAMOGGIA (BO) nell'esercizio di ORSI MASSIMO in VIA PROVINCIALE, 225. Questi cinque fortunati si aggiudicano anche un punto '4'. Il montepremi per la prossima estrazione sale a 72,9 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 14 febbraio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.