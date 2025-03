Numeri vincenti del SuperEnalotto del 13 marzo 2025

Il punto '6' è stato vicino ad uscire questa sera ma ancora non è stato indovinato da nessuno. E' uscito invece il punto '5+', un punto che non esce frequentemente ma che comporta sempre vincite cospicue a chi riesce a indovinarlo. In questa estrazione è accaduto in provincia di Milano. Il jackpot, mai stato aggiudicato fino ad oggi nel 2025, registra un ulteriore passo in avanti.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 41 del SuperEnalotto di giovedì 13 marzo: 7, 25, 33, 51, 58, 70, Jolly 79, SuperStar 31.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Ancora un'estrazione che non ha visto nessuna schedina giocata con la sestina vincente. Il punto immediatamente successivo invece, ossia il punto '5+1', è stato indovinato da un giocatore, o una giocarice, che totalizza la somma di 549.623,41 euro. La giocata vincente si è verificata in Lombardia a SETTALA (MI) presso la TABACCHERIA - RICEVITORIA LOTTO N. 674 situata in VIA MILANO, 25. Al Numero SuperStar il punto più alto è il punto '4 Stella' centrato da tre giocatori che si aggiudicano in questo modo 29.001 euro. Per la prossima estrazione il jackpot sale a 86,6 milioni di euro a disposizione per l'eventuale uscita del punto '6'.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 14 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore.

Per rimanere aggiornati sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.