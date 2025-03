Numeri vincenti del SuperEnalotto del 14 marzo 2025

Il punto più alto del SuperEnalotto si registra oggi proprio nella Capitale. Mentre continua l'assenza del punto '6', e dopo l'importante uscita del punto '5+' dell'estrazioni di ieri sera, il punto '5' torna protagonista del gioco assegnando una vincita rilevante a Roma. Domani sono sei mesi esatti dall'uscita dell'ultimo punto '6', in attesa dell'ultima estrazione della settimana raccontiamo l'estrazione numero 42.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 42 del SuperEnalotto di venerdì 14 marzo:

SuperEnalotto, le vincite di oggi

La combinazione di sei numeri uscita questa sera non è stata indovinata da nessuno, così come anche la combinazione del punto '5+'. Statisticamente il punto '5' è il più frequente come punto più alto e anche oggi non si smentisce. Un solo giocatore l'ha indovinato totalizzando 133.167,66 euro. La schedina vincente è stata giocata a ROMA (RM) presso il punto vendita BAR LOMBI situato in VIA RISERVA DEL BAMBOCCIO, 14. Al Numero SuperStar sono invece due i giocatori che centrano il punto '4 Stella' aggiudicandosi 26.461 euro. Il jackpot quindi prosegue la sua ascesa arrivando a 86,5 milioni di euro disponibili per la prossima estrazione.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 15 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore.

Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.