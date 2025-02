Numeri vincenti del SuperEnalotto del 15 febbraio 2025

No, non è aria di vedere il punto '6'. Ermetico, asociale, indifferente ai richiami della gente. Fa niente, snobbiamolo noi a lui, non lasciamo che sia lui a determinare il nostro umore. E' una bella estrazione, i vincitori sicuramente saranno soddisfatti di quanto gli arriva in tasca. Certo è da lunga pezza che non esce il nostro amico 6, ma ogni volta può essere quella buona. Ci dovremo stupire? Un po' sì, sappiamo che potrebbe uscire anche sempre e invece non lo fa mai. Aspettiamolo fiduciosi e divertiamoci molto anche con tutto il resto della compagnia.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 27 del SuperEnalotto di sabato 15 febbraio: 22, 37, 48, 72, 77, 85, Jolly 39, SuperStar 72.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Vittoria al fotofinish, da una parte l'infaticabile punto '5' che stasera è indovinato da sei giocatori, i quali totalizzano 33.402,89 euro. Dall'altra c'è il punto '4 Stella': è vero che lo indovinano in meno giocatori - solo due - ma è anche vero che costoro totalizzano 33.787,00 euro. Una bella lotta davvero, senza risparmio di colpi. Ci tengono entrambi a emergere, quindi ce la mettono tutta. Osserva tutto ciò indifferentemente il montepremi che continua placidamente a salire senza fatica. Per la prossima estrazione vale 74,7 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnal tto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 18 febbraio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.