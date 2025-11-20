SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 185 di giovedì 20 novembre 2025

I punti più alti usciti stasera non sono di quelli che fanno notizia perché mancano, al solito, i punti "6" e "5+". Quote popolari se si considera una media di quanto valgano di solito il punto "5" e il punto "4 Stella". Nel frattempo, il Jackpot si avvia verso gli 81 milioni di euro per le eestrazioni del weekend.

Lo sostenibilità ambientale è importante in ogni attività umana. Nel SuperEnalotto si può partecipare sostenibilmente risparmiando carta e spostamenti verso le ricevitorie. Tutto ciò è permesso dal gioco online, che consente in tutta comodità di partecipare con tanti altri benefici tutti da scoprire. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 185 del SuperEnalotto di giovedì 20 novembre 2025 è: 5, 9, 15, 17, 48, 74. Numero Jolly 65, Numero SuperStar 75. SuperEnalotto, le vincite di oggi Quaranta giorni alla fine dell'anno e tutti aspettano l'uscita di un punto "6" che aggiudichi il Jackpot il quale, per la prossima estrazione, vale già 80,9 milioni di euro. Con il punto "5" oggi si trovano dieci giocatori che totalizzano 16.695,51 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a consentire la vincita di 14.488,00 euro da parte di quattro fortunati. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 21 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 21 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.