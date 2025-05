SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 81 di giovedì 22 maggio 2025

La vincita era nell’aria, visto che il punto più ambito del SuperEnalotto si faceva attendere dal 20 marzo scorso. Nel concorso numero 81 del SuperEnalotto di stasera, il jackpot - secondo aggiudicato quindi del 2025 - è stato vinto con una schedina giocata a Desenzano del Garda (BS). L'entità della vincita supera i 35 milioni di euro e anche se non è un record assoluto per il SuperEnalotto si iscrive nella classifica dei Jackpot di rilievo vinti nella storia del concorso.

E' il momento di controllare i numeri! Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se la fortuna ti sorride!

La combinazione vincente del concorso numero 81 del SuperEnalotto di giovedì 22 maggio è: 2, 19, 23, 46, 49, 72. Numero Jolly 71, Numero SuperStar 88.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Il giocatore, che entra a pieno diritto nella lista dei grandi vincitori di concorsi italiani con i punti "6", vince un premio da 35.415.534,71 euro. La schedina in questione è stata giocata in Lombardia ed esattamente presso il punto vendita TABACCHERIA BOCCHIO ELEONORA situato in VIA DURIGHELLO, 4. Il punto "5+" anche registra un vincitore con un premio importante di 511.692,48 euro con una giocata effettuata a CANTU' (CO) presso il punto vendita TABACCHI DI CASTELLI ALESSANDRO situato in LARGO ADUA, 6. Grazie al Numero SuperStar un giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 23.274,00 euro.

Il Jackpot riparte quindi domani da quota 4,2 milioni di euro disponibili in caso di nuova sestina vincente.

Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 23 maggio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 23 maggio 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.