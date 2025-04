Numeri vincenti del SuperEnalotto del 24 aprile 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 17 aprile 2025

Non c'è il punto '6' ma il punto '5+', che si vede raramente, si manifesta con gran carattere. Ne approfitta il jackpot che continua la sua, per ora, inarrestabile ascesa.

Eccolo il punto '5+', si vede non spesso ma quando ciò accade fa senz'altro notizia. '5+' significa che chi lo ha indovinato - si tratta in questo caso di una vittoria nella Capitale - ha centrato cinque dei sei numeri della sestina vincente e il Numero Jolly. Una combinazione la cui vincita si misura sempre in centinaia di migliaia di euro. Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 61 del SuperEnalotto di giovedì 17 aprile: 8, 20, 40, 44, 46, 49. Numero Jolly 63, Numero SuperStar 48. SuperEnalotto, le vincite di oggi Riflettori puntati stasera, quindi, sul punto '5+' in assenza del punto '6', prossimo a compiere un mese di assenza. Il punto '5+' è stato indovinato da un solo giocatore che totalizza 522.022,57 euro. La giocata vincente è stata effettuata a ROMA (RM), presso il punto vendita TABACCHI DI GAILLI ANDREA situato in VIA AURELIA, 1255. Al Numero SuperStar la maggior frequenza del punto '4 Stella' come più alto si conferma anche oggi. Il punto '4 Stella' è stato centrato da cinque giocatori che totalizzano 28.391,00 euro. Dopo essere stato vicino a cadere il jackpot per il prossimo concorso sale a 21 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 18 aprile del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore. Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.