Numeri vincenti del SuperEnalotto del 25 febbraio 2025

Nella casualità assoluta dell'estrazione dei numeri, in questa estrazione sono usciti quelli che hanno permesso tre vincite con il punto '5'. Prosegue quindi l'assenza prolungata del punto '6' e quella meno prolungata ma sempre avvertita del punto '5+'. Mancano due estrazioni alla fine del mese che sarebbe quindi il quarto consecutivo che non vede aggiudicato il montepremi.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 32 del SuperEnalotto di martedì 25 febbraio: 6, 58, 68, 83, 89, 90, Jolly 73, SuperStar 50.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Lazio, Campania e Puglia. Queste sono le tre regioni toccate dalle vincite più alte registrate stasera. Senza il punto '6' e senza il punto '5+' anche questa sera è il punto '5' che consente a chi lo ha indovinato di riscuotere il premio maggiore. I vincitori con il punto '5' sono tre, e le relative giocate - che aggiudicano 59.049,78 euro - sono avvenute a: ROMA (RM) nel punto vendita TABACCHI COLONNA situato in VIA ALESSANDRINO, 197; a MARTINA FRANCA (TA) nel punto vendita TABACCHI situato in VIA MULINO SAN MARTINO, 41; e a NAPOLI (NA) nella TABACCHERIA PASCALE CARMELA in VIA GIACOMO LEOPARDI, 138. A ROMA il punto '5' è accompagnato da un punto '4'. Passando al Numero SuperStar troviamo quattro fortunati che con il punto '4 Stella' totalizzano 35.293 euro. Incremento ulteriore del montepremi che passa a 78,7 milioni di euro disponibili per la prossima estrazione.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 27 febbraio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.