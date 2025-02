Numeri vincenti del SuperEnalotto del 27 febbraio 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 20 febbraio 2025

Il punto '5+' sempre ben desiderato è uscito. Lì dove il Carnevale si sente più forte. Tra le luci colorate dell'entroterra veneziano qualcuna brilla per questa vincita.

Nel cuore del Carnevale probabilmente si farà festa per una vincita inattesa. Semel in anno licet insanire (una volta l'anno è lecito fare un po' di pazzie) l'avrà detto probabilmente il vincitore di questa sera che sicuramente brinderà con amici, parenti e conoscenti. SuperEnalotto arriva ovunque in Italia e distribuisce le sue vincite in grandi città e piccoli paesi, al mare e in montagna. Evviva: salute e allegria a tutti. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 29 del SuperEnalotto di giovedì 20 febbraio: 6, 19, 27, 63, 71, 77, Jolly 13, SuperStar 70. SuperEnalotto, le vincite di oggi Attenzione: il punto '6' non c'è, ma tutte le altre decine di premi di ogni ordine e categoria sì. Il punto '5+' stasera fa lo show: l'unico fortunato che l'ha azzeccato vince 542.140,87 euro. La giocata vincente è avvenuta a MIRANO (VE) nella TABACCHERIA GIORNALI QUADRIFOGLIO in VIA STAZIONE, 15. Un turista? Tutto può essere! Al Numero SuperStar invece c'è quella splendida routine del punto '4 Stella' i cui cinque scommettitori che l'hanno indovinato totalizzano 23.347 euro. Il montepremi non viene toccato da queste notizie e sale a 76,1 milioni di euro disponibili per l'eventuale sestina vincenti del prossimo consorso. Prossima estrazione SuperEnaltto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 21 febbraio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.